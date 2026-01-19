Ричмонд
Отставка замгубернатора, повышение пенсий и смерть экс-мэра: главные новости недели в Курганской области

В Курганской области ушел в отставку заместитель губернатора Станислав Носков. Опытный экс-чиновник покинул пост по семейным обстоятельствам. Управленец отвечал за вопросы безопасности и поддержки СВО. Также на нем была завязана работа с ЧС — пожарами и паводком.

Инсайдеры URA.RU отмечают, что с поиском замены в правительстве региона спешить не намерены.

Обязанности Носкова планируют перераспределить между другими заместителям главы. О других главных новостях в жизни области с 12 по 18 января — в материале URA.RU.

Смерть экс-мэра Лебяжья Барча.

На 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава администрации Лебяжьевского округа Александр Барч. Экс-чиновник руководил муниципалитетом с 2014 по 2024 годы. Барч был Почетным гражданином и имел награду от Путина.

Путин назначил новых курганских судей.

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Курганской области. Новым судьей с горсуде Кургана был поставлен Вячеслав Фролов, а судьей Кетовского райсуда назначена Наталья Спирина.

Курганским пенсионерам повысили пенсии.

В Курганской области проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Выплаты были повышены 236 тысячам пенсионеров. Индексация коснулась всех получателей как работающих, так и неработающих. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе подняли на 1800 рублей. По данным областного соцфонда, он составил около 25 тысяч рублей.

Новый приговор курганскому экс-тюремщику Амаеву.

Экс-сотрудника курганской колонии № 2 Хамзата Амаева признали виновным в превышении полномочий после задержания граждан у зоны. Бывшего тюремщика приговорили к шести годам лишения свободы. Для Амаева это уже второй приговор после серии скандалов с силовиками в ИК-2 летом 2022 года.

По предыдущему приговору Амаев получил четыре года колонии за превышение полномочий с применением насилия. На этом судебные разбирательства с экс-сотрудником ФСИН не окончены. Также идет суд по делу о превышении полномочий из-за его драки с бывшим коллегой.

Новая уголовка на управкомпанию мэрии Кургана.

В Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании «Прометей», которая принадлежит администрации города. Руководителей организации подозревают в нарушении прав граждан из-за ненадлежащего содержания аварийного дома № 62а по улице Красномаячной в Западном районе. По версии СУ СКР региона, с марта 2025 года управкомпания не проводила необходимый ремонт общего имущества.

Закрытие хлебопекарни в Кургане.

В Кургане прекратила работу ИП Вдовина, которая функционировала почти 30 лет в сфере производства хлеба. Хлебобулочные изделия предприятия перестали поступать в продажу с января, сообщили источники.

Бизнесмен поставлял свою продукцию в более чем 70 торговых точек в Кургане, в том числе в супермаркеты и хлебные киоски. По словам владельца, семейный бизнес готовы передать в аренду другим предпринимателям. Также собственники обещают поделиться своими наработками по изготовлению хлебобулочной продукции. По их словам, уже нашлись претенденты на аренду бизнеса.