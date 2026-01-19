Морги без холодильников, малыш в проруби, депутат-должник: восемь событий недели в Югре

Поговаривают, что депутат думы Нижневартовска Давыдов оказался фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате в компании «Нижневартовскстройдеталь», которую он возглавляет. По данным источников в силовых структурах, задолженность перед сотрудниками достигала 150 миллионов рублей, после чего коллектив обратился в прокуратуру. В политических кругах обсуждают, что мэрия выкупила у застройщика несколько квартир, однако средства якобы ушли на погашение других обязательств компании. При этом другой собеседник утверждает, что именно за счет этих денег долги перед работниками и закрыли. Несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается.