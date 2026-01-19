Морги без холодильников, малыш в проруби, депутат-должник: восемь событий недели в Югре

Произошедшие в ХМАО за неделю события стали поводами для проверок.
Кризис в моргах Ханты-Мансийского автономного округа нарастает: в моргах нескольких городов вышли из строя холодильные установки для хранения тел, и судмедэкспертам приходится искать места в больницах. Эта проблема стала лишь одним из острых вопросов, которые сейчас обсуждаются в регионе на фоне целой серии скандалов — от конфликта с водителем автобуса в Нижневартовске до уголовного дела на депутата и жалоб преподавателей СурГУ на поборы с грантов. Об этих и других новостях недели с 12 по 18 января читайте в дайджесте URA.RU.
В моргах ХМАО вышли из строя холодильники для хранения тел.
Проблемы с оборудованием зафиксированы в Нижневартовске, Нягани, Белоярском и поселке Междуреченский. В ряде городов холодильники не работают с лета, где-то функционирует лишь одна камера, и судмедэкспертам приходится договариваться о хранении тел с больницами, где есть патологоанатомические отделения. В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что проблема с оборудованием находится в стадии решения.
Внупол ХМАО запускает предвыборный аудит в муниципалитетах.
В 2026 году в ХМАО пройдут выборы депутатов четырех уровней.
Поговаривают, что внутриполитический блок округа готовится к выездной проверке муниципалитетов перед выборами 2026 года. Комиссия на местах будет оценивать готовность территорий к большой кампании, которая осенью затронет Госдуму, областную, окружную и городские думы. «Некоторые чиновники попытались уйти в отпуск на дни визита, а где-то до сих пор не определились с пиарщиками штабов», — рассказывает инсайдер. По его словам, даты проверок уже перенесли, и избежать ответственности за подготовку не получится.
В ХМАО водителя автобуса отстранили после конфликта с пассажирами.
Водитель не впустил пассажиров из-за желания совершить намаз.
В Нижневартовске водитель рейсового автобуса не пустил пассажиров в салон во время намаза при температуре минус 25 градусов. Ситуация вызвала конфликт и жалобы со стороны людей. Перевозчик сообщил, что водителя временно отстранили от работы. Проводится служебная проверка с участием полиции и прокуратуры.
Депутат Нижневартовска стал фигурантом дела о невыплате зарплат.
Поговаривают, что депутат думы Нижневартовска Давыдов оказался фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате в компании «Нижневартовскстройдеталь», которую он возглавляет. По данным источников в силовых структурах, задолженность перед сотрудниками достигала 150 миллионов рублей, после чего коллектив обратился в прокуратуру. В политических кругах обсуждают, что мэрия выкупила у застройщика несколько квартир, однако средства якобы ушли на погашение других обязательств компании. При этом другой собеседник утверждает, что именно за счет этих денег долги перед работниками и закрыли. Несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается.
Преподаватели Сургутского госуниверситета пожаловались на поборы с грантов.
Руководство вуза просило преподавателей отдать часть грантов, полученных на науку.
Преподаватели обратились в прокуратуру из-за требований руководства вернуть часть средств, полученных по окружным научным грантам. По словам сотрудников, после завершения проектов выплаты пришли на карты участников, но директор института якобы просил часть денег вернуть наличными под предлогом нужд вуза. Прокуратура подтвердила поступление жалобы и направила материалы в департамент экономического развития и силовые структуры для проверки.
Глава следственного отдела Сургута пошел на повышение.
Руководитель следственного отдела Сургута Владимир Ермолаев получил повышение в окружном управлении СКР. Он занял должность начальника второго отдела по расследованию особо важных дел, который курирует экономические преступления. Решение главы СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина запустило цепочку кадровых перестановок в крупнейших городах округа. По словам источников, второй отдел несколько месяцев оставался без руководителя после ухода прежнего начальника на пенсию. После назначения Ермолаева в Сургут перевели Сергея Салькова из Нижневартовска, а его прежнее место занял Лев Филиппий, ранее возглавлявший следственный отдел в Пыть-Яхе.
В Сургуте годовалого ребенка окунули в прорубь при морозе.
В одном из оздоровительных центров города отец окунул годовалого ребенка в прорубь при температуре около минус 30 градусов, после чего понес малыша в баню. Представители центра заявили, что семья давно практикует закаливание и угрозы здоровью ребенка не было. Врачи с этим не согласны и называют такие процедуры сильным стрессом для детского организма. Медики подчеркивают, что в таком возрасте закаливание может иметь серьезные последствия.
Экс-мэр Лангепаса вошел в кадровый резерв на пост главы Центроспаса ХМАО.
Бывший мэр Лангепаса Сергей Горобченко включен в кадровый резерв окружного правительства и рассматривается как кандидат на должность директора Центроспаса Югры. Вместе с ним в резерв вошел представитель службы безопасности компании «Уватнефтегаз» Павел Акеншин. Центроспас переживает кадровую нестабильность с 2020 года, когда пост руководителя покинул Юрий Чекунов, ныне мэр Нефтеюганска. За это время в учреждении сменилось семь директоров.