Мэрия Иркутска вызвалась помочь водителям при поломке на дорогах в морозы

«Администрация Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправности машин на дорогах города. Если такая ситуация произошла с вами, обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783», — говорится в сообщении.