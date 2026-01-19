Ричмонд
Мэрия Иркутска вызвалась помочь водителям при поломке на дорогах в морозы

Водителям, чей автомобиль оказался неисправен в сильный мороз, нужно звонить в ЕДДС.

Источник: Соцсети

Автомобилистам Иркутска готовы помочь в условиях аномальных морозов. Об этом сообщил мэр Руслан Болотов.

«Администрация Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправности машин на дорогах города. Если такая ситуация произошла с вами, обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783», — говорится в сообщении.

Диспетчеру нужно сообщить адрес своего местонахождения, контактные данные и описать характер неисправности.

По поручению мэра в помощи автомобилистам задействуют сотрудников МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба». Они будут ездить по городу и помогать автомобилистам, обратившимся в ЕДДС.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни аномальные морозы не отступят из Иркутска.