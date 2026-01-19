Более 25 человек спасли на трассах Новосибирской области во время сильных морозов

Шесть выездов пришлись на период самых суровых морозов. Чаще всего причиной остановки транспорта становились замерзшее топливо, поломки коробки передач и повреждения колёс. Наибольшее число обращений зафиксировали на автодорогах К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и К-19 ₽ «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Самым напряжённым днём стало 15 января — тогда помощь потребовалась пассажирам рейсового автобуса «Новосибирск — Карасук», в котором находились 17 человек.
Для оперативного реагирования на основных магистралях региона дежурят 36 мобильных пунктов обогрева. Специальные автомобили оснащены тепловыми пушками для обогрева людей и двигателей, инструментами для ремонта, пусковыми проводами, тёплой одеждой, пледами и средствами связи.
Экипажи в круглосуточном режиме патрулируют трассы, чтобы своевременно обнаруживать неисправный транспорт и оказывать необходимую помощь. В ТУАД напоминают водителям о важности проверки технического состояния автомобиля перед поездкой и призывают не оставаться один на один с проблемой в дороге.
