Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25 человек спасли на трассах Новосибирской области во время сильных морозов

В условиях аномально низких температур дорожные службы Новосибирской области усилили работу на региональных трассах. С начала января специалисты девять раз выезжали на помощь автомобилистам и пассажирам, в результате чего были спасены более 25 человек. Об этом 19 января сообщили в телеграм-канале «Дороги НСО».

Источник: Сиб.фм

Шесть выездов пришлись на период самых суровых морозов. Чаще всего причиной остановки транспорта становились замерзшее топливо, поломки коробки передач и повреждения колёс. Наибольшее число обращений зафиксировали на автодорогах К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и К-19 ₽ «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Самым напряжённым днём стало 15 января — тогда помощь потребовалась пассажирам рейсового автобуса «Новосибирск — Карасук», в котором находились 17 человек.

Для оперативного реагирования на основных магистралях региона дежурят 36 мобильных пунктов обогрева. Специальные автомобили оснащены тепловыми пушками для обогрева людей и двигателей, инструментами для ремонта, пусковыми проводами, тёплой одеждой, пледами и средствами связи.

Экипажи в круглосуточном режиме патрулируют трассы, чтобы своевременно обнаруживать неисправный транспорт и оказывать необходимую помощь. В ТУАД напоминают водителям о важности проверки технического состояния автомобиля перед поездкой и призывают не оставаться один на один с проблемой в дороге.

Ранее Сиб.фм писал, что спасатели ликвидировали несанкционированную купель.