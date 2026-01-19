Более 25 человек спасли на трассах Новосибирской области во время сильных морозов

В условиях аномально низких температур дорожные службы Новосибирской области усилили работу на региональных трассах. С начала января специалисты девять раз выезжали на помощь автомобилистам и пассажирам, в результате чего были спасены более 25 человек. Об этом 19 января сообщили в телеграм-канале «Дороги НСО».