В Омске жители нескольких домов жалуются на холод в квартирах после аварии

Жители дома на улице Дианова, 24 отмечают, что батареи остаются едва тёплыми. Ранее в этом микрорайоне тепло отключали более чем на сутки из-за аварии, вечером пятницы подачу восстановили, однако комфортной температуры многие так и не дождались. Похожие жалобы звучат от омичей с улицы Степанца, а также из дома на 20 лет РККА, 19/1 — по словам жильцов, в комнатах не теплее +17 градусов.