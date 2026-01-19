Ричмонд
В Омске жители нескольких домов жалуются на холод в квартирах после аварии

Жители Омска в соцсетях сообщают о проблемах с отоплением в разных районах города.

Источник: Om1 Омск

В паблике «Аварийный Омск» горожане сообщают о проблемах с отоплением сразу по нескольким адресам — после недавней аварии тепло вернули не везде, а в ряде домов температура в квартирах держится около +17 °C.

Жители дома на улице Дианова, 24 отмечают, что батареи остаются едва тёплыми. Ранее в этом микрорайоне тепло отключали более чем на сутки из-за аварии, вечером пятницы подачу восстановили, однако комфортной температуры многие так и не дождались. Похожие жалобы звучат от омичей с улицы Степанца, а также из дома на 20 лет РККА, 19/1 — по словам жильцов, в комнатах не теплее +17 градусов.

Ещё одна проблема зафиксирована в районе СибНИИСХОЗа на улице Пригородной: там образовался порыв на теплотрассе. Место аварии огородили подручными средствами. Трудности с отоплением есть и на другом конце города — в Чкаловском посёлке, где к перебоям с теплом добавляются проблемы с электроснабжением.

Омичи просят коммунальные службы оперативно отреагировать на обращения и довести параметры теплоснабжения до нормативных. Ранее мы рассказывали, куда обращаться, если в квартирах холодно.