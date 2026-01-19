В Китае зафиксировали резкий спад численности населения в 1025 году

За год сократилось как мужское, так и женское население страны: мужчин стало 716,85 миллиона, женщин — 688,04 миллиона. Число граждан трудоспособного возраста от 16 до 59 лет уменьшилось до 851,36 миллиона, тогда как население старше 65 лет выросло до 223,65 миллиона. Одновременно продолжился процесс урбанизации: численность горожан увеличилась до 953,8 миллиона, а сельское население сократилось до 451,09 миллиона, что повысило уровень урбанизации до 67,89%.