В Китае зафиксировали резкий спад численности населения в 1025 году

Численность населения Китая по итогам 2025 года сократилась на 3,39 миллиона человек и составила 1,40489 миллиарда жителей. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управление КНР в ежегодном демографическом докладе.
В отчетный период в стране было зарегистрировано 7,92 миллиона рождений при 11,31 миллиона смертей, что привело к отрицательному естественному приросту. Показатели рождаемости и смертности достигли 5,63 и 8,04 промилле соответственно, подтвердив продолжающуюся демографическую тенденцию к снижению численности населения.
За год сократилось как мужское, так и женское население страны: мужчин стало 716,85 миллиона, женщин — 688,04 миллиона. Число граждан трудоспособного возраста от 16 до 59 лет уменьшилось до 851,36 миллиона, тогда как население старше 65 лет выросло до 223,65 миллиона. Одновременно продолжился процесс урбанизации: численность горожан увеличилась до 953,8 миллиона, а сельское население сократилось до 451,09 миллиона, что повысило уровень урбанизации до 67,89%.
Ранее сообщалось, что Южная Корея в данный момент считается лидером в мире по самой низкой рождаемости на душу населения. Так называемый «коэффициент рождаемости» в республике — 0,71 ребёнка в одну женщину.