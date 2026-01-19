Стало известно, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье

Певица Лариса Долина, вероятно, передаст ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье буквально в последний момент перед истечением законного срока. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.
«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы», — объяснил эксперт.
Он отметил, что Долина, продолжает считать себя правой. Однако ее действия уже давно перестали соответствовать каким-либо представлениям о порядочности, считает Соловьев.
Напомним, что 12 января службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры. По закону, артистка в течение пяти дней должна добровольно покинуть помещение.
При этом адвокат покупательницы Светлана Свириденко выразила надежду, что спорную квартиру передадут в руки Лурье без взлома.