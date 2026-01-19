В Новосибирске продают старинную икону за три миллиона рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу старинную икону «Господь Вседержитель». Предложение появилось на популярном сайте с объявлениями, а стоимость лота составляет три миллиона рублей.
По словам продавца, икона передавалась в его семье из поколения в поколение. Её прадед взял с собой перед уходом на защиту казачества от большевиков. Затем она находилась у его деда, а после — у матери продавца.
Продавец рассказал, что за годы нахождения иконы в семье она, по его мнению, оберегала родных от серьёзных бед.
«Неоднократно меня и мою семью миновали более чем серьёзные беды и неприятности. Перечислять все случаи, когда я и мои родные избегали смерти, слишком долго и не интересно. Я не знаю, просто везло моему деду и всем нам, или это действительно чудо этой иконы», — говорит он.
Размер предмета — семь на семь сантиметров.
