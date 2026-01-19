Новый географический учебник появится в новосибирских школах

Русское географическое общество (РГО) разрабатывает новый учебник по географии для учеников 5−11 классов. В отличие от традиционных изданий, акцент будет сделан на изучении России и современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Учебник должен содержать много наглядных картинок, которые “оживают” и показывают реальность», — отметил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.
В новых учебниках появятся задания с использованием искусственного интеллекта и цифровых карт. В комплект будут входить методические пособия для учителей, атласы и контурные карты. Учебники будут едиными для всех российских школ.
РГО совместно с Минпросвещения опрашивает учителей, родителей и школьников, чтобы учесть их мнение при разработке. Завершить работу над учебником планируется к 2028 году.