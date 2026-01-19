Ричмонд
В Новосибирской области сохранили норматив прибытия скорой помощи

Скорая помощь должна прибывать к пациенту за 20 минут с момента вызова.

Источник: Комсомольская правда

В России, в том числе и Новосибирской области, в 2026 сохраняется норматив времени прибытия скорой помощи к пациенту. Он составляет 20 минут с момента ее вызова. Об этом говорится в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026−2028 годы, которую утвердило правительство РФ.

— Время доезда скорой помощи до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова, — говорится в документе.

При этом в территориальных программах государственных гарантий время прибытия скорой помощи может быть изменено с учетом климатических и географических особенностей регионов, плотности населения и транспортной доступности.