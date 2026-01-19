В Новосибирской области сохранили норматив прибытия скорой помощи

В России, в том числе и Новосибирской области, в 2026 сохраняется норматив времени прибытия скорой помощи к пациенту. Он составляет 20 минут с момента ее вызова. Об этом говорится в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026−2028 годы, которую утвердило правительство РФ.