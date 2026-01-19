Ричмонд
Более 60 домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без воды

С 9 до 21 часа запланированы работы на водоводе.

Источник: Freepik

Сегодня, 19 января 2026 года, часть Металлургического района Челябинска останется без горячей и холодной воды. Отключение продлится с 9 до 21 часа, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Отключение коснётся следующих домов: Шоссе Металлургов, 72−84А (четные); улица Обухова, 2−13; улица Байкальская, 27−39/1 (нечетные); 32−48 (четные); улица Коркинская, 3−14; улица Мира, 67А, 96А-102 (четные); улица Дружбы, 2к/4−27.

Горожанам предложено заранее сделать запасы воды на полсуток. Причина отключения — плановые работы.