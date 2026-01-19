Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ затребовал доклад по делу коммунальной аварии в Иркутске

18 января машины буквально плыли по дороге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава СК РФ затребовал доклад по делу коммунальной аварии в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Напомним, 18 января 2026 года улицы были затоплены настолько сильно, что машины буквально плыли по дороге, а потоки воды били фонтаном из-под земли.

— Без воды остались ЖК «Сокол», ЖК «Стрижи» и дома № 23, 88 и 89 в микрорайоне Первомайском, — рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с прекращением подачи теплоэнергии в некоторые жилые дома областного центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вылеты нескольких рейсов задержаны в аэропорту столицы Приангарья из-за тумана.