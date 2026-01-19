Ричмонд
Астроном Киселев: США, Франция и Британия активно изучают вопросы НЛО

Астроном Александр Киселев рассказал, кто сейчас активнее всего занимается изучением вопросов инопланетных цивилизаций.

Источник: Аргументы и факты

Активнее всего изучением феномена НЛО в настоящий момент занимаются Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Специалист отметил, что сейчас в научном сообществе НЛО (неопознанный летающий объект) чаще называют НВЯ — неопознанное воздушное явление.

«Исторически и на данный момент США являются страной, которая наиболее активно и открыто занимается изучением феномена НЛО. Были созданы специальные подразделения в Пентагоне (например, AARO), которые занимаются сбором и анализом данных о НВЯ. Публикуются отчеты, проводятся слушания в Конгрессе. Это связано не только с любопытством, но и с вопросами национальной безопасности», — пояснил астроном.

Киселев добавил, что изучением неопознанных летающих объектов занимаются и в других странах, но зачастую делают это менее публично.

«В Великобритании были рассекречены архивы Министерства обороны, связанные с НЛО. Во Франции существует организация GEIPAN, которая занимается сбором и анализом сообщений о НЛО», — перечислил специалист.

Ранее астроном Киселев сказал, что стоит за сообщениями об увиденных НЛО.