Астроном Киселев: США, Франция и Британия активно изучают вопросы НЛО

«Исторически и на данный момент США являются страной, которая наиболее активно и открыто занимается изучением феномена НЛО. Были созданы специальные подразделения в Пентагоне (например, AARO), которые занимаются сбором и анализом данных о НВЯ. Публикуются отчеты, проводятся слушания в Конгрессе. Это связано не только с любопытством, но и с вопросами национальной безопасности», — пояснил астроном.