Вся правда о Крещении: как поздравлять, набирать воду, молиться, купаться

В преддверии одного из главных православных праздников — Крещения Господня — общественность активно обсуждает связанные с ним традиции и мифы. Сколько святой воды нужно на самом деле? Можно ли добавлять ее в чай и почему нельзя выливать в раковину? Правда ли, что купание в проруби смывает грехи и дарит здоровье? На эти и другие острые вопросы в эксклюзивном интервью aif.ru ответили эксперты: настоятель храма Воскресения Христова, священник Максим Портнов, и практикующий врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Сколько святой воды нужно набрать?
Один из самых узнаваемых образов Крещения — очереди верующих с разного размера бутылями и канистрами. Создается впечатление, что запасаются водой едва ли не на годы вперед. Но так ли это необходимо? Священник Максим Портнов дает однозначный и для многих неожиданный ответ.
«Достаточно набрать пол-литровую бутылку, полтора литра — это уже максимум. Трехлитровые или пятилитровые баклажки набирать нет необходимости», — отмечает он.
Почему же достаточно столь малого количества? Оказывается, святая вода обладает удивительным свойством, о котором многие забывают. Она способна освятить любое количество обычной воды.
«Одно из интересных свойств святой воды заключается в том, что она может освятить любое количество воды. То есть, можно налить в стакан отфильтрованную воду или даже обычную, из-под крана, и сверху добавить чуть-чуть святой воды, даже несколько капель. Но делать это надо с молитвой. Вся вода в стакане будет святой», — объясняет настоятель храма.
Как правильно использовать святую воду дома.
Отец Максим подробно объясняет основное предназначение крещенской воды и ее практическое применение в повседневной жизни верующего.
«Святую воду используют для освящения своего жилища — это ее главное свойство. Вот принесли из храма святую воду, окропили ею свой дом, квартиру: окны, двери, стены, постель. Туалет обычно считается, что не надо окроплять. Если есть животные, в частном доме — скотина, тоже окропить. Также окропляют домочадцев — супругов, детей», — объясняет собеседник издания.
Что же делать с водой, которая осталась после окропления? Выливать ее ни в коем случае нельзя. Священник дает четкое указание: «Если осталась святая вода в чашечке, из которой окропили дом, ее нужно выпить».
Что со святой водой делать категорически нельзя.
В народе существует множество «рецептов» использования святой воды, которые далеки от церковного понимания святыни. Можно ли ее добавлять в пищу или в ванну? Ответы отца Максима Портнова развенчивают опасные мифы.
«Крещенская вода — святыня, которую следует употреблять с благоговением. Получится ли это сделать, если ее добавить в чай или суп? От того, что мы попаримся святой водой, сами мы святее не станем. А смывая крещенскую воду в канализацию, поступим неправильно», — категорично заявляет священнослужитель.
Особое внимание он уделяет ситуации, когда святая вода пришла в негодность.
«К святой воде нужно относиться благоговейно. Выливают только ту, которая испортилась, и то в цветок или непопираемое место, под дерево, например. Просто куда-то выплеснуть, вылить, нельзя», — подчеркивает он.
Вся ли вода в Крещение становится святой? Разрушаем главный миф.
Пожалуй, самое распространенное суеверие, связанное с 19 января, — убеждение, что в эту ночь освященной становится вся вода, включая водопроводную. Священник Максим Портнов призывает верующих отказаться от этого языческого по сути заблуждения.
«Разговоры о том, что на Крещение вся вода становится святой — это, к сожалению, очень частая ошибка и суеверие. Вода святой становится не потому что наступает конкретный день по календарю, праздник, а после определенного действия над водой со стороны священнослужителей», — поясняет он.
Таким образом, надеяться на автоматическую святость воды из-под крана — глубокое заблуждение. Святой вода становится только после совершения особого молебна — чина великого освящения, который совершается в храмах (а иногда и на открытых водоемах) в Крещенский сочельник и в сам день праздника.
Может ли испортиться святая вода?
Еще один миф гласит, что святая вода никогда не портится. Отец Максим объясняет, что это не так.
«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», — говорит священник.
Это серьезное напоминание: святыня требует уважительного обращения. Хранение в грязной или неподобающей посуде, в месте, не предназначенном для этого, небрежность — все это может привести к тому, что вода испортится.
Купание в проруби: духовный смысл или опасное испытание?
Ярчайшая, но и самая спорная традиция праздника — массовые купания в ледяной купели-иордани. Священник и врач единодушны в своем мнении: для большинства это больше риск, чем благочестивый подвиг.
Священник Максим Портнов напоминает, что купание в проруби — это не церковное установление, а народная традиция, причем довольно поздняя.
«В святой воде православные люди обычно не купаются… Там, где крестился Христос, лето практически круглый год. У нас все-таки северная страна, поэтому купаться в проруби не полезно физически. С духовной точки зрения это погружение в прорубь не принесёт очищение от грехов или исцеление от болезней», — поясняет он.
Отец Максим подчеркивает, что грехи отпускаются только в таинстве Покаяния (исповеди), а не через экстремальное купание.
Врач Андрей Кондрахин оценивает такое разовое погружение для неподготовленного человека как мощнейший стресс и угрозу для здоровья.
«С точки зрения медицины в купании в холодной воде неподготовленным людям и такой проверке себя на прочность совершенно ничего хорошего нет… Это серьезное испытание для организма. Это выброс адреналина, перегрузка сердечно-сосудистой системы», — заявляет врач.
Особенно резко Кондрахин высказывается о купании детей: «Организм ребенка не приспособлен к таким экстремальным перепадам температуры. Это огромный риск получить тяжелое заболевание».
Кому можно? По словам медика, безопасно окунуться могут только «моржи» — люди, которые занимаются закаливанием системно. Для всех остальных, особенно имеющих проблемы с сердцем, сосудами, давлением или хронические воспаления, это действие категорически противопоказано.
Как правильно поздравить с Крещением? Совет от священника.
В эпоху цифровых технологий поздравления часто превращаются в бездумный спам. Священник Максим Портнов обращает внимание на важность осмысленности в этом вопросе.
«Все гифки, картинки, которые в огромном количестве присылаются, это такая беда и боль, потому что миллион сообщений, но толку от них нет. Просто спам. Хорошо, когда люди поздравляют друг друга осмысленно, не просто пересылают картинку, потому что модно, а осознанно. Еще лучше, если посетят храм», — отмечает он.
Крещение — это, в первую очередь, великий духовный праздник православных христиан. Его суть — не в гигантских запасах воды или экстремальном купании, а в молитве, участии в богослужении и освящении своей жизни.