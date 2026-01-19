Вся правда о Крещении: как поздравлять, набирать воду, молиться, купаться

В преддверии одного из главных православных праздников — Крещения Господня — общественность активно обсуждает связанные с ним традиции и мифы. Сколько святой воды нужно на самом деле? Можно ли добавлять ее в чай и почему нельзя выливать в раковину? Правда ли, что купание в проруби смывает грехи и дарит здоровье? На эти и другие острые вопросы в эксклюзивном интервью aif.ru ответили эксперты: настоятель храма Воскресения Христова, священник Максим Портнов, и практикующий врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.