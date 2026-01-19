Новосибирский технический лицей эвакуировали из-за угрозы минирования

Как поделился подписчик «Анонимного Новосибирска», во время занятий в техническом лицее при Сибирском государственном университете геосистем и технологий внезапно прозвучала пожарная тревога, учеников попросили эвакуироваться.
Так как предупреждения об учебной тревоге не было, студенты подумали, что на территории лицея случился настоящий пожар, и покинули здание. Затем среди ребят прокатился слух, что тревога была вызвана не пожаром, а из-за сообщения о минировании учебного заведения, автор видео поделился, что ему страшно.
Официальной информации пока нет, делать выводы можно только на основании видео. Задымлённости или жалоб на неё на видео нет, к учебному заведению подъехала только пожарная машина.
Марина Злобина