Новосибирский технический лицей эвакуировали из-за угрозы минирования

Так как предупреждения об учебной тревоге не было, студенты подумали, что на территории лицея случился настоящий пожар, и покинули здание. Затем среди ребят прокатился слух, что тревога была вызвана не пожаром, а из-за сообщения о минировании учебного заведения, автор видео поделился, что ему страшно.