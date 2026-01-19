СМИ: Банки в России заблокировали миллионы карт с начала 2026 года

Эксперты назвали еще одну причину увеличения блокировок — автоматизация антифрод-систем. Алгоритмы сейчас реагируют не только на переводы между физлицами, но и на покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это увеличивает погрешность, но позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции.