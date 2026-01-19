Электричество частично отключили в поселке Молодежный и ряде СНТ по Байкальскому тракту

IrkutskMedia, 19 января. Частичное отключение электричества произвели в поселке молодежный и некоторых СНТ по Байкальскому тракту. Ограничение электроснабжения вводится с 11.00 до 13.00 для выполнения работ по вводу комплектной трансформаторной подстанции после восстановления кабельной линии.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что отключение затронет часть домов в посёлке Молодёжный на улицах: 1-й Северный, 1-й Южный, 2-й Северный, 2-й Южный, 2-я Подснежная, Грибная, Дачная, Зеленая, Круговая, Круговой, Круговой, Подгорная, Прифермская, Прифермский, Снежный, Спецстроевская, а также в ДНТ «Мечта» и СНТ «Ангарские зори».