Электричество частично отключили в поселке Молодежный и ряде СНТ по Байкальскому тракту

IrkutskMedia, 19 января. Частичное отключение электричества произвели в поселке молодежный и некоторых СНТ по Байкальскому тракту. Ограничение электроснабжения вводится с 11.00 до 13.00 для выполнения работ по вводу комплектной трансформаторной подстанции после восстановления кабельной линии.