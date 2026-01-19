Юбилейное преступление: в Омске сотрудники полиции поймали «заслуженного» ворюгу

В юбилейный, десятый раз, к уголовной ответственности будет привлечен 37-летний житель городка Нефтяников, задержанный в минувшие сутки сотрудниками омской полиции. Неугомонного омича задержали за кражу пяти беспроводных мышек стоимостью 12 тысяч 200 рублей из магазина бытовой техники на улице Фрунзе. На «заслуженного» ворюгу возбуждено юбилейное уголовное дело. Следователями устанавливается местонахождение похищенного имущества. Ранее фигурант судим кражи, грабеж и мошенничество.