Юбилейное преступление: в Омске сотрудники полиции поймали «заслуженного» ворюгу

На краже компьютерных мышек попался 37-летний житель Омска. Интересно, что заведенное на него уголовное дело стало юбилейным — мужчина пойдет на казенное государственное обеспечение уже в десятый раз.
В юбилейный, десятый раз, к уголовной ответственности будет привлечен 37-летний житель городка Нефтяников, задержанный в минувшие сутки сотрудниками омской полиции. Неугомонного омича задержали за кражу пяти беспроводных мышек стоимостью 12 тысяч 200 рублей из магазина бытовой техники на улице Фрунзе. На «заслуженного» ворюгу возбуждено юбилейное уголовное дело. Следователями устанавливается местонахождение похищенного имущества. Ранее фигурант судим кражи, грабеж и мошенничество.