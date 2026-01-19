Еще 14 муниципалитетов в Приморье вводят туристический налог

Такое решение принято на уровне местных администраций и органов законодательной власти. Вводимый налог составит 1 — 2%.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства туризма, Приморский край ежегодно принимает несколько миллионов гостей, предлагая им разнообразные возможности отдыха. Введение туристического налога позволит улучшить туристическую инфраструктуру.
В список муниципалитетов вошли: Арсеньевский городской округ, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Кавалеровский, Кировский, Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский, Шкотовский муниципальные округа. Расположенные здесь гостиницы, хостелы, базы отдыха и гостевые дома будут платить туристический налог с 1 января 2026 года.
На данный момент на этих территориях работают около 200 средств размещения с общим фондом около 3,5 тысячи номеров.