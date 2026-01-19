Ричмонд
В Красноярске прошли ночные крещенские купания: фото горожан, не побоявшихся морозов −40

В ночь с 18 на 19 января в Красноярске прошли традиционные крещенские купания.

10

Мероприятие состоялось в трех специально оборудованных купелях города, несмотря на аномально низкие температуры воздуха, установившиеся в регионе.

Как и в прошлые годы, купания начались после ночных праздничных богослужений в городских храмах, посвященных Крещению Господню. Верующие смогли окунуться в проруби на набережной у Центрального парка, у Никольского храма за сквером Энтузиастов и у храма Воскресения Христова в микрорайоне Солнечный.

По сообщению организаторов, все купели были подготовлены с соблюдением мер безопасности. На каждой точке дежурили спасатели и медики, готовые оказать помощь в случае необходимости. Купание в освященных прорубях будет доступно для всех желающих в течение всего дня 19 января, до 20:00 вечера.