В Красноярске прошли ночные крещенские купания: фото горожан, не побоявшихся морозов −40

По сообщению организаторов, все купели были подготовлены с соблюдением мер безопасности. На каждой точке дежурили спасатели и медики, готовые оказать помощь в случае необходимости. Купание в освященных прорубях будет доступно для всех желающих в течение всего дня 19 января, до 20:00 вечера.