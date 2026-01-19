Ричмонд
Почти 400 собак чипировали в новогодние каникулы в Приморье

Более 15,7 тысячи собак зарегистрировали в Приморском крае.

Источник: Freepik

Как сообщает пресс-служба государственной ветеринарной инспекции Приморья, за новогодние каникулы жители края чипировали ещё около 400 собак, проявив сознательность и заботу о своём питомце.

«Всего в крае зарегистрировано 15 701 собака, что значительно упрощает поиск потерявшегося питомца, когда он пытается убежать или спрятаться во время праздничных фейерверков», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты напоминают, что фейерверки опасны для животных: громкие звуки и яркие вспышки вызывают сильный стресс, панику и даже сердечный приступ.

«Собаки могут убежать, потеряться, получить травмы или усугубить хронические заболевания. Они пугаются больше людей из-за более чувствительного слуха», — сказали они.

Напомним, регистрация собак на территории Приморского края является обязательной. Процедура бесплатная и проводится при наличии предварительно установленного чипа. Штраф за отсутствие регистрации составляет от 2 до 3 тысяч рублей.