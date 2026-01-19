Четыре конфликтных тигра поймано в Приморье за 19 дней января

В окрестностях села Андреевка Хасанского муниципального округа отловили четвёртого с начала 2026 года амурского тигра, которого направят в реабилитационный центр в селе Алексеевка для обследования и принятия решения о дальнейшей судьбе животного.
Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, операцию по изъятию хищника из природной среды провели сотрудники Охотнадзора региона совместно со специалистами национального парка «Земля леопарда».
По данным профильных служб, речь идёт о самке старше трёх лет, чья масса оценивается специалистами в 130−140 килограммов.
Ранее в январе этого года в Приморье уже отловили трёх «конфликтных» тигров: первого самца изъяли в районе села Верхний Перевал Пожарского муниципального округа, второго хищника поймали в окрестностях посёлка Ключевой Надеждинского муниципального округа, а третьего тигра задержали неподалёку от посёлка Зеркальный в Кавалеровском муниципальном округе.
Двух первых животных после осмотра признали здоровыми и выпустили в дикую природу на безопасном расстоянии от населённых пунктов, а судьбу тигра из района Зеркального, как и хищника, пойманного у Андреевки, сейчас определяют специалисты реабилитационного центра и надзорные органы.