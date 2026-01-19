Четыре конфликтных тигра поймано в Приморье за 19 дней января

Двух первых животных после осмотра признали здоровыми и выпустили в дикую природу на безопасном расстоянии от населённых пунктов, а судьбу тигра из района Зеркального, как и хищника, пойманного у Андреевки, сейчас определяют специалисты реабилитационного центра и надзорные органы.