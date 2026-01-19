Ричмонд
Суд приостановил работу новокузнецкого роддома, где умерли девять детей

Работа акушерского стационара (роддома) № 1 в Новокузнецке, где в конце прошлого года за короткий период скончались девять новорождённых, приостановлена по решению суда на 90 суток. Об этом сообщил объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

Суд постановил применить административное наказание в виде временного запрета на приём пациентов Государственным автономным учреждением здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова».

При этом доступ в здание для проведения необходимых ремонтных работ и устранения выявленных нарушений будет разрешён.

Ранее сообщалось, что мать погибшего в роддоме Новокузнецка младенца рассказала о поведении врачей.

