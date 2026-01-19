Ричмонд
Пенсионеры Новосибирской области получат прибавку к пенсиям в 2026 году

Основное повышение произойдёт за счёт январской индексации страховых пенсий на 7,6%.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2026 году жителей Новосибирской области ждёт повышение пенсий. Страховые пенсии вырастут на 7,6% для всех пенсионеров, включая работающих. С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Эти данные предоставил портал banki.ru, ссылаясь на нормативные акты Пенсионного фонда России.

Портал сообщает: «После перерасчёта минимальная страховая пенсия по старости составит 14 278 рублей. Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров вырастет до 27,7 тысяч рублей (на 1,9 тысячи рублей больше), а для работающих — до 23,8 тысяч рублей (на 1,6 тысячи рублей больше)».

Для получения страховой пенсии в 2026 году нужен стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Пенсионный возраст останется прежним: 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

Социальную пенсию получают те, кто не набрал нужного стажа. Если пенсия будет меньше регионального прожиточного минимума, назначается доплата. Гражданам с инвалидностью важна не продолжительность стажа, а периоды уплаты страховых взносов.