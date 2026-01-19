Ричмонд
Из Новосибирской области за три дня выдворили почти сотню иностранцев

Причиной послужило несоблюдение ими правил пребывания в стране.

Источник: Комсомольская правда

За три дня из Новосибирской области выдворили 97 иностранных граждан. Они покинули регион из-за нарушений правил пребывания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

— Среди выдворенных: 7 граждан из Азербайджана, 4 из Казахстана, 16 из Кыргызстана, 29 из Таджикистана и 41 из Узбекистана, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сначала помещают в центр временного содержания. После чего выносится решение о выдворении, и иностранец, под конвоем судебных приставов, сопровождается до границы.