Из Новосибирской области за три дня выдворили почти сотню иностранцев

За три дня из Новосибирской области выдворили 97 иностранных граждан. Они покинули регион из-за нарушений правил пребывания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
— Среди выдворенных: 7 граждан из Азербайджана, 4 из Казахстана, 16 из Кыргызстана, 29 из Таджикистана и 41 из Узбекистана, — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сначала помещают в центр временного содержания. После чего выносится решение о выдворении, и иностранец, под конвоем судебных приставов, сопровождается до границы.