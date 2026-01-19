Осужденная звезда вышла на связь после вынесения приговора и рассказала о жизни

Тарасова, известная по фильму «Холоп 2», оказалась в центре уголовного дела в конце лета 2025 года. Тогда ее задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из Израиля. По данным источников, у актрисы обнаружили вейп с веществами, которые квалифицировали как запрещенные. После этого было возбуждено дело о контрабанде наркотиков.