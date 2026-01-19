Ричмонд
Осужденная звезда вышла на связь после вынесения приговора и рассказала о жизни

Аглая Тарасова впервые за долгое время напомнила о себе подписчикам и рассказала, чем занимается после истории с условным сроком.

Аглая Тарасова впервые за долгое время напомнила о себе подписчикам и рассказала, чем занимается после истории с условным сроком. 31-летняя актриса сообщила, что сосредоточилась на здоровье и внешности.

По словам Тарасовой, она сходила к стоматологу на осмотр и гигиену, а затем посетила косметолога. Актриса уточнила, что после процедур решила дополнительно заняться кожей и выбрала формат без инъекций.

Тарасова, известная по фильму «Холоп 2», оказалась в центре уголовного дела в конце лета 2025 года. Тогда ее задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из Израиля. По данным источников, у актрисы обнаружили вейп с веществами, которые квалифицировали как запрещенные. После этого было возбуждено дело о контрабанде наркотиков.

В конце ноября 2025 года суд определил ей меру наказания. Тарасовой назначили три года условно и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

