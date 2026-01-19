Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где гибли младенцы

Роддом Новокузнецка, где погибли младенцы, приостановлен в работе на 90 суток.
Работа роддома № 1 в Новокузнецке приостановлена на 90 суток по решению суда после серии смертей новорожденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд приостановил деятельность родильного дома № 1 Новокузнецка на 90 суток», — следует из судебного решения. До этого сообщалось, что главного врача роддома № 1 Новокузнецка Виталия Хераскова отправили под домашний арест.
С 4 по 12 января 2026 года в медицинском учреждении Новокузнецка умерли девять детей, появившихся на свет в период с 1 декабря 2025 года. В рамках расследования уголовного дела главный врач роддома был отстранен от должности, затем задержан вместе с заведующим отделением реанимации. Их не стали отправлять в СИЗО. Особое внимание уделено показаниям пациенток, которые неоднозначны.