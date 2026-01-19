Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где гибли младенцы

С 4 по 12 января 2026 года в медицинском учреждении Новокузнецка умерли девять детей, появившихся на свет в период с 1 декабря 2025 года. В рамках расследования уголовного дела главный врач роддома был отстранен от должности, затем задержан вместе с заведующим отделением реанимации. Их не стали отправлять в СИЗО. Особое внимание уделено показаниям пациенток, которые неоднозначны.