Население Китая сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году

Однако по итогам 2025 года в Китае зафиксирован рост городского населения на 10,3 млн человек (+1%), до 953,8 млн. За этот же период было зафиксировано сокращение сельского на 13,69 млн (-2,9%), до 451,09 млн. Уровень урбанизации в стране составил 67,89%.