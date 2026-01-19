Население Китая сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году

Население Китая сократилось в 2025 году на 3,39 млн человек и достигло 1,40489 млрд жителей. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Уточняется, что в Китае за этот период зафиксировано 7,92 млн новорожденных и 11,31 млн умерших. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.
По официальным данным, мужское население КНР уменьшилось на 0,3% (до 716,85 млн), женское — на 0,1% (до 688,04 млн). Количество трудоспособных граждан (16−59 лет) снизилось на 0,7% до 851,36 млн, а жителей старше 65 лет стало на 1,5% больше (223,65 млн).
Однако по итогам 2025 года в Китае зафиксирован рост городского населения на 10,3 млн человек (+1%), до 953,8 млн. За этот же период было зафиксировано сокращение сельского на 13,69 млн (-2,9%), до 451,09 млн. Уровень урбанизации в стране составил 67,89%.
Напомним, что несколько лет назад Китаю предсказывали сокращение количества населения.