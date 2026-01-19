Шесть бойцов из Ангарска получили государственные награды за отвагу и мужество

Шесть бойцов из Ангарска получили государственные награды за проявленную отвагу, самоотверженность и мужество. Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Сергей Петров, командир Константин Петрунин передал медаль «Участнику специальной военной операции» и пять орденов Святого Георгия, Георгиевские кресты IV степени.
— Дмитрий Фицугов награждён Георгиевским крестом за храбрость, проявленную в майском Курском столкновении 2025 года. Он и его сослуживцы 21 день держали оборону на границе, — отметил мэр Ангарска.
Дмитрий с теплотой говорит о гуманитарной поддержке, которую горожане отправляют им на фронт. Особенно вдохновляют письма от детей. Скоро защитники снова отправятся на передовую.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 38-летний военнослужащий Алексей Шевцов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО.