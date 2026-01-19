Бункеры и трубы: раскрыто, где ВСУ прячутся от расплаты в Красном Лимане

«Задача предстоит не из лёгких, потому что промышленные предприятия в Красном Лимане обладают очень существенной сетью подземных коммуникаций, которые были построены по всем правилам и стандартам. Там имеются и бомбоубежища, в которых боевики оборудуют госпитали для получивших ранения, который по факту уже обречены, так как вывезти их невозможно. Единственным вариантом сохранить жизни для них является сдача в плен российским военным, которые могут оказать им первую помощь и отправить в российский тыл на лечение», — отметил собеседник издания.