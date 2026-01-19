Бункеры и трубы: раскрыто, где ВСУ прячутся от расплаты в Красном Лимане

Российские военные уверенно продвигаются в Красном Лимане. Пытаясь спасти свои жизни, боевики ВСУ спустились под землю, где обосновались в подземных коммуникациях промышленных предприятий. Как развивается наступление ВС РФ, в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Боевиков ВСУ будут выкуривать из нор.
Подземные коммуникации, в которых прячутся боевики ВСУ, усложняют задачу по освобождению населенного пункта. Подполковник запаса Иванников объяснил, что эти объекты были построены еще в советское время, когда соблюдались стандарты.
«Сырский планировал сделать из Красного Лимана город-крепость, но этим планам не суждено было сбыться. Российская артиллерия уничтожила все мощные укрепрайоны, которые находились на подступах к населённому пункту. Спасая свои жизни, значительная часть личного состава группировки ВСУ спустилась под землю и спряталась в глубоких подземных коммуникациях промышленных предприятий, которые были построены на территории Красного Лимана еще в годы СССР», — сказал военный эксперт.
Он отметил, что в Красном Лимане существует разветвленная сеть подземных коммуникаций, откуда предстоит выкурить боевиков ВСУ.
«Задача предстоит не из лёгких, потому что промышленные предприятия в Красном Лимане обладают очень существенной сетью подземных коммуникаций, которые были построены по всем правилам и стандартам. Там имеются и бомбоубежища, в которых боевики оборудуют госпитали для получивших ранения, который по факту уже обречены, так как вывезти их невозможно. Единственным вариантом сохранить жизни для них является сдача в плен российским военным, которые могут оказать им первую помощь и отправить в российский тыл на лечение», — отметил собеседник издания.
Обратный отсчет начался: Красный Лиман зачистят к февралю.
Командование украинской армией пожертвует оставшейся в Красном Лимане группировкой ВСУ в угоду своим амбициям, считает подполковник запаса Олег Иванников.
«Группировка ВСУ, которая остается в Красном Лимане, понесла серьёзные потери в личном составе, в технике. Сырский не торопится решать проблемы этих подразделений, он заботится только о себе, своей репутации и своём будущем. Поэтому мы видим в очередной раз жертву, которую украинский нацистский режим принёс ради своих сомнительных преступных целей, пожертвовав личным составом всей группировки, оставшейся в Красном Лимане», — отметил он.
По словам военного эксперта, освобождение Красного Лимана является перспективной задачей для российских вооружённых сил, которую выполнят в ближайшее время.
«Красный Лиман в течение ближайших 2 недель. То есть, не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ», — резюмировал собеседник издания.
ВС РФ продолжает успешное наступление на всех направлениях передовой. Освобождение Красного Лимана станет важным шагом по направлению к полному освобождению ДНР.