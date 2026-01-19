Организатор скрывается в Канаде: В Турции заявили о странном поведении Интерпола в деле об убийстве посла Карлова

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что убийца дипломата неоднократно приезжал в музей, чтобы лучше изучить планировку и спланировать исполнение преступления. В день убийства Алтынташ оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до прибытия к месту посла зашел в центр через служебный вход, избегая досмотра.