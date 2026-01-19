Интерпол не проявляет активности по поводу экстрадиции в Турцию предполагаемого организатора убийства росла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Хотя турецкие правоохранители, установившие новое имя и место жительства Джемаля Карааты, передали данные своим канадским коллегам. Об этом РИА Новости сообщил турецкий политолог Энгин Озер.
Ранее было установлено, что Караата живет в Канаде, взял новое имя Салих Ада и зарегистрировался как практикующий психотерапевт. Но в органах безопасности на учет не встал. По словам собеседника агентства, отказ канадских властей экстрадировать Караату вызывает серьезные вопросы.
Озер добавил, что, как правило, Запад не выдает граждан Турции, обвиняемых в связях с запрещенной в республике организации FETO, заявляя о предоставлении им статуса политического беженца.
«Однако в данном случае речь идет не о политической деятельности, а об обвинениях в подстрекательстве к убийству при наличии, по утверждению Анкары, убедительной доказательной базы, однако Интерпол не предпринимает никаких действий», — подчеркнул турецкий политолог.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 20 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убийца — 22-летний Мевлют Мерт Антинташ — несколько раз выстрелил дипломату в спину. Преступника оперативно ликвидировали органы безопасности.
Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что убийца дипломата неоднократно приезжал в музей, чтобы лучше изучить планировку и спланировать исполнение преступления. В день убийства Алтынташ оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до прибытия к месту посла зашел в центр через служебный вход, избегая досмотра.