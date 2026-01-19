Дмитрий Демешин привлёк 4,3 млрд рублей на ремонт школ в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил качество ремонта в школах № 1 и № 2 села Некрасовка Хабаровского района.
На ремонт школы № 1 израсходовано более 116 млн рублей из федерального, краевого и районного бюджетов. В результате здание 1975 года постройки полностью поменяло свой облик, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перемены эти касаются прежде всего внешнего облика. Отремонтированы кровля, отмостка и центральное крыльцо, теперь здесь есть электроподъёмник, предусмотренный для маломобильных детей. Благоустроена прилегающая территория.
Не узнать старую школу и изнутри. В ней полностью отремонтированы коридоры, кабинеты, лестничные пролёты, а также системы отопления, водоснабжения, вентиляции. Строители заменили окна, двери, всю электропроводку.
Здесь в соответствии с современными требованиями установлены системы автоматической пожарной сигнализации и даже предусмотрена антитеррористическая защита. Такое масштабное преображение стало настоящим подарком школе к ее 50-летнему юбилею.
У детей появились возможности для занятий шахматами, изучения природы родного края, патриотического воспитания.
Дмитрий Демешин осмотрел учебные классы, пообщался с учащимися. На доске одной из стен школьного коридора оставил пожелания детям: «Учитесь хорошо и делайте добрые дела!».
А всего с 2024 по 2027 годы Хабаровский край привлек из федерального бюджета 4,3 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы.
А всего с 2024 по 2027 годы Хабаровский край привлек из федерального бюджета 4,3 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы.
Глава региона заметил, что в школе Некрасовки не хватает современной спортивной площадки. Он пообещал Хабаровскому району помощь оборудовать место для занятий спортом уже весной.
Оценил губернатор и ремонт школы № 2. Она тоже полностью обновлена, благоустроена ее территория.
— Программа капитального ремонта школ, в которой край активно участвует, реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, — отметил Дмитрий Демешин. — Уверен, обновление школ даст импульс дальнейшему их развитию.