Красноярский пансионат закрылся после жёсткой проверки прокуратуры

Осенью 2025 года в Красноярске на Светлогорском переулке открылся частный пансионат «Вера». Его владелица, самозанятая, поселила 12 пожилых людей и инвалидов в помещении на первом этаже жилого дома, обещая круглосуточный уход за 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Однако прокуратура, выйдя на проверку по сигналу, выявила массу нарушений. Учреждение фактически оказывало услуги стационара, но не было зарегистрировано как поставщик социальных услуг. Вместо положенных трёх человек в комнате жили по четыре-пять. Не было пандуса для инвалидов, а душ находился в кладовке с бытовой химией.
Серьёзными оказались и нарушения пожарной безопасности: единственный выход запирался на ключ, сигнализация была отключена, а огнетушители — пусты. Персонал не имел медицинских книжек, а продукты хранились без маркировки.
После объявления предостережения собственнику помещения пансионат прекратил деятельность самостоятельно. Все постояльцы разъехались, а в здании сейчас идёт ремонт для нового арендатора.