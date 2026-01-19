Красноярский пансионат закрылся после жёсткой проверки прокуратуры

Однако прокуратура, выйдя на проверку по сигналу, выявила массу нарушений. Учреждение фактически оказывало услуги стационара, но не было зарегистрировано как поставщик социальных услуг. Вместо положенных трёх человек в комнате жили по четыре-пять. Не было пандуса для инвалидов, а душ находился в кладовке с бытовой химией.