«Мог бы больше»: Шарипзянов прокомментировал свой рекорд в «Авангарде»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал главным героем матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора», оформив хет-трик и внеся решающий вклад в победу омской команды — 5:2.
После игры Шарипзянов признался, что не придаёт личным цифрам особого значения: для него важнее общекомандная цель по итогам сезона. По словам хоккеиста, он делал «всё как обычно», а партнёры качественно выводили его на бросок и создавали трафик у ворот соперника — отсюда и результат. «Мог бы забить и больше, если бы точнее попадал», — отметил Дамир.
Ключевым эпизодом он назвал игру в неравных составах. «Сто процентов — это решающий момент. Мы выстояли четыре минуты в меньшинстве после моего неаккуратного удаления, отлично отработали, а затем реализовали свои моменты и в большинстве», — подчеркнул защитник.em>p>.
Отвечая на вопрос о третьей подряд победе над «Трактором», Шарипзянов отметил, что соперник переживает изменения и работает с другим тренером, однако «Авангард» прежде всего отталкивается от собственной игры. При этом он выразил уважение к челябинцам, напомнив, что в прошлом сезоне они дошли до финала, и подчеркнул серьёзную подготовку омской команды к таким матчам.