«Мог бы больше»: Шарипзянов прокомментировал свой рекорд в «Авангарде»

После игры Шарипзянов признался, что не придаёт личным цифрам особого значения: для него важнее общекомандная цель по итогам сезона. По словам хоккеиста, он делал «всё как обычно», а партнёры качественно выводили его на бросок и создавали трафик у ворот соперника — отсюда и результат. «Мог бы забить и больше, если бы точнее попадал», — отметил Дамир.