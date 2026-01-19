В Воронежской области обезвредили 24 беспилотника

Срочная новость.
Минувшей ночью дежурные подразделения противовоздушной обороны Воронежской области обнаружили и ликвидировали 24 беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве над тремя районами региона и одним городским округом.
