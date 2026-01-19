Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз», благодаря чему преодолел отметку в 70 очков за сезон.

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз», благодаря чему преодолел отметку в 70 очков за сезон. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 4:1.

Кучеров отдал голевую передачу на вторую, победную шайбу команды, которую забросил защитник Брэндон Хэйгл. Теперь в активе российского хоккеиста в текущем регулярном чемпионате 24 гола и 46 ассистов. По общему количеству набранных очков Кучеров занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая канадцам Коннору Макдэвиду (83), Натану Маккиннону (82) и Маклину Селебрини (72).

«Тампа» после 47 проведённых матчей имеет в своём активе 64 очка и лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Даллас» с 63 очками после 49 игр находится на второй позиции в Центральном дивизионе.

В следующем туре «Тампа» сыграет на своей площадке против «Сан-Хосе Шаркс», а «Даллас» примет дома «Бостон Брюинз». Обе игры запланированы на ночь с 20 на 21 января по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Панарин сравнялся с Дацюком по числу голевых пасов в НХЛ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.