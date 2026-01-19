В Красноярском крае модернизировали 5 молодежных центров

Также реконструкцию провели в других краевых учреждениях. Например, в селе Шалинском (Манско-Уярский округ) молодежный центр «Феникс» разместили в ранее заброшенном здании. В новом учреждении есть конференц-зал с проектором для лекций и кинопоказов, пространства для неформального общения и проектной работы, а также кабинеты для сотрудников и удобную инфраструктуру для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.