В Красноярском крае модернизировали 5 молодежных центров

В пресс-службе Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края рассказали, что работы выполнили по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети» и краевому проекту «Молодежные центры 2.0».
В Ачинске реконструировали молодежный центр «Сибирь», который размещается в бывшем кинотеатре. Здание построено в 1964 году. Рабочие обновили фасад, а внутри провели частичную перепланировку и отремонтировали зрительный зал. В итоге получилось современное многофункциональное пространство с зонами для креатива и досуга, встреч, работы «Движения Первых» и реализации молодежных проектов.
В Красноярске обновили фасад волонтёрского центра «Доброе дело». В здании после ремонта появились переговорные комнаты, кабинеты сотрудников и просторный зал для мероприятий. Теперь учреждение можно считать полноценным ресурсным центром для поддержки и развития добровольческого движения.
«В Лесосибирске на средства федерального и краевого бюджетов создана уникальная многофункциональная площадка. Новый центр оснащен творческой мастерской для дизайна и 3D-моделирования, мини-театром со сценой, профессиональной музыкальной студией, а также современным спортивным залом для фитнеса и танцев», — рассказали в пресс-службе.
Также реконструкцию провели в других краевых учреждениях. Например, в селе Шалинском (Манско-Уярский округ) молодежный центр «Феникс» разместили в ранее заброшенном здании. В новом учреждении есть конференц-зал с проектором для лекций и кинопоказов, пространства для неформального общения и проектной работы, а также кабинеты для сотрудников и удобную инфраструктуру для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В селе Дорохово (Назаровский округ) реконструировали ранее неиспользуемый объект. Теперь там работает молодежный центр «Фристайл», в котором созданы спортивная студия и штаб для реализации флагманских программ молодежной политики. Все зоны центра, включая входную группу и санузлы, адаптированы для маломобильных посетителей.
В 2026 году планируется открыть два модульных быстровозводимых молодежных центра в с. Боготол и Шарыпове, а также отремонтировать и оснастить два учреждения, которые определятся по конкурсу.