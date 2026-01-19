Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер поздравил свердловчан с Крещением Господним

Губернатор пожелала уральцам добра и радости.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Денис Паслер утром 19 января обратился к православным христианам в честь великого праздника — Крещения Господня.

«Пусть этот светлый праздник принесет духовное очищение и радость, всегда будет сильна наша вера, в сердцах живет добро и благодарность за все, что дано, — написал глава региона в соцсетях. — Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира».

Напомним, в Свердловской области для крещенских купаний официально одобрено 79 купелей. Адреса иорданей можно посмотреть на интерактивной карте.