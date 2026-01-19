Денис Паслер поздравил свердловчан с Крещением Господним

Губернатор Денис Паслер утром 19 января обратился к православным христианам в честь великого праздника — Крещения Господня.
«Пусть этот светлый праздник принесет духовное очищение и радость, всегда будет сильна наша вера, в сердцах живет добро и благодарность за все, что дано, — написал глава региона в соцсетях. — Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира».
Напомним, в Свердловской области для крещенских купаний официально одобрено 79 купелей. Адреса иорданей можно посмотреть на интерактивной карте.