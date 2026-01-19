График работы детсадов предложили пересмотреть: что изменится

В России график работы детских садов предложили пересмотреть. Зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что подобные учреждения должны работать до 20:00, так как нынешний график не соответствует потребностям семей.
«Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки», — уточнила она в разговоре с РИА Новости.
Москвитина пояснила, что проблема актуальна из-за несоответствия режима. Так, детсады закрываются раньше, чем родители освобождаются, а дорога до учреждения также требует времени.
Эксперт добавила, что, по ее словам, проблема влияет на рождаемость. Например, семьи с ипотекой и одним ребенком часто не решаются завести второго из-за неудобного графика детских садов.
Немногим ранее в Госдуме предложили ставить новорожденных в очередь в детсад автоматически.