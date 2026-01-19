В случае, если США принудят Данию к продаже Гренландии, а Евросоюз будет демонстрировать молчаливое согласие, это будет катастрофическим сигналом для Киева. Об этом сообщает Guardian.
«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — пишут журналисты.
Вместе с тем, добавило издание, отсутствие серьезных ответных мер и санкций европейцев при полном их молчании и попытках решить проблему дипломатическим путем, говорит о том, что стратегия ЕС по умиротворению главы Белого дома Дональда Трампа провалилась.
Накануне главная русофобка ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас выступила со странным призывом к Дональду Трампу. Она призвала президента США не отвлекаться от Украины из-за вопросов Гренландии.
Вместе с тем, во Франции президенту Франции Эммануэлю Макрону посоветовали и вовсе прекратить заниматься Украиной и Гренландией, сосредоточившись на проблемах собственной страны.