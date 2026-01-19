Дети погибшего героя из Омской области обрели доли в недвижимости на 9 млн

После вмешательства прокуратуры в Большереченском районе восстановлены имущественные права четырёх несовершеннолетних детей участника СВО, погибшего в ходе спецоперации.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что бывшая супруга погибшего, выступая законным представителем их общих детей, получила все положенные им социальные выплаты. На эти средства женщина приобрела недвижимость: жилой дом, земельный участок и квартиру в Омске общей стоимостью свыше 9,2 млн рублей.
Однако, оформив собственность, она допустила нарушение: недвижимость была записана только на неё и на её взрослую дочь от первого брака. Доли для четырех детей погибшего отца выделены не были.
Для исправления ситуации прокуроры направили в суд иск с требованием обязать женщину выделить детям их законные доли в приобретённой недвижимости. В ходе судебного заседания ответчица полностью признала требования и добровольно устранила нарушение.
Теперь недвижимость оформлена с учётом интересов всех наследников, что гарантирует детям защиту их имущественных прав в будущем.
Ранее мы сообщали о том, как прокуратура помогла семье погибшего на СВО омича получить выплату.