Стало известно, что будет с деньгами, если их вовремя не снять со вклада

Клиент рискует значительно потерять в деньгах, если он досрочно расторгнет договор о вкладе.
Если клиент не забирает деньги сразу после окончания срока вклада, банк может автоматически продлить договор или перевести средства на счет до востребования. Таким образом клиент может либо не получить доходов, а также и вовсе потерять в деньгах. Об этом рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Глушкова.
«В связи с досрочным расторжением договора вклада банк пересчитает проценты по ставке до востребования. Обычно это менее 1% годовых. Таким образом, вам вернут ваши деньги с минимальным процентным доходом. Также при досрочном снятии вы потеряете выгодные условия в будущем, ведь, расторгая договор, банк может вас классифицировать как ненадежного клиента», — предупредила финансовый советник в беседе с «Прайм».
В качестве примера она привела ситуацию: если клиент оформил вклад на 500 тысяч под 10% годовых, то при досрочном расторжении он получит не положенные 24 тысячи, а всего лишь 2500 рублей. Отдельный риск связан с особыми видами вкладов, по которым вообще запрещено снимать деньги до окончания срока без уважительных причин. В таких договорах могут быть жесткие ограничения на частичное или полное изъятие средств. Финансовый советник рекомендовала заранее изучать договор.
К концу 2025 года крупнейшие банки России повысили максимальные ставки по вкладам — такое изменение зафиксировано Центробанком впервые после десяти месяцев последовательного снижения. На фоне уменьшения ключевой ставки часть вкладчиков стала переводить средства в другие банки, усилив конкурентную борьбу на рынке. К концу года наблюдалось краткосрочное оживление кредитной активности.