Стало известно, что будет с деньгами, если их вовремя не снять со вклада

Если клиент не забирает деньги сразу после окончания срока вклада, банк может автоматически продлить договор или перевести средства на счет до востребования. Таким образом клиент может либо не получить доходов, а также и вовсе потерять в деньгах. Об этом рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Глушкова.

Клиент рискует значительно потерять в деньгах, если он досрочно расторгнет договор о вкладе.

«В связи с досрочным расторжением договора вклада банк пересчитает проценты по ставке до востребования. Обычно это менее 1% годовых. Таким образом, вам вернут ваши деньги с минимальным процентным доходом. Также при досрочном снятии вы потеряете выгодные условия в будущем, ведь, расторгая договор, банк может вас классифицировать как ненадежного клиента», — предупредила финансовый советник в беседе с «Прайм».

В качестве примера она привела ситуацию: если клиент оформил вклад на 500 тысяч под 10% годовых, то при досрочном расторжении он получит не положенные 24 тысячи, а всего лишь 2500 рублей. Отдельный риск связан с особыми видами вкладов, по которым вообще запрещено снимать деньги до окончания срока без уважительных причин. В таких договорах могут быть жесткие ограничения на частичное или полное изъятие средств. Финансовый советник рекомендовала заранее изучать договор.

К концу 2025 года крупнейшие банки России повысили максимальные ставки по вкладам — такое изменение зафиксировано Центробанком впервые после десяти месяцев последовательного снижения. На фоне уменьшения ключевой ставки часть вкладчиков стала переводить средства в другие банки, усилив конкурентную борьбу на рынке. К концу года наблюдалось краткосрочное оживление кредитной активности.