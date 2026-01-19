Стало известно, что будет с деньгами, если их вовремя не снять со вклада

В качестве примера она привела ситуацию: если клиент оформил вклад на 500 тысяч под 10% годовых, то при досрочном расторжении он получит не положенные 24 тысячи, а всего лишь 2500 рублей. Отдельный риск связан с особыми видами вкладов, по которым вообще запрещено снимать деньги до окончания срока без уважительных причин. В таких договорах могут быть жесткие ограничения на частичное или полное изъятие средств. Финансовый советник рекомендовала заранее изучать договор.