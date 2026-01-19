Эксперт Муртазин оценил, могут ли прослушивать через беспроводные наушники

«Если есть утечка звука, то есть наушники работают во вне, то ваш разговор могут подслушать просто стоящие рядом с вами. Они будут слышать то, что говорите вы, и то, что говорят вам. Есть направленные микрофоны, диктофоны, которые позволяют снимать такой звук. Они очень чувствительны. То есть, на расстоянии в несколько метров они могут услышать то, что вы говорите. Но технически подключиться к наушникам и параллельно получать информацию невозможно. Такой технологии сегодня не существует, они защищены достаточно неплохо», — объяснил эксперт.