Бывший игрок «Барселоны» возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, бывший футболист «Барселоны» и московского ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним португальцем Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.