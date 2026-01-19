Бывший игрок «Барселоны» возобновит карьеру в самом популярном клубе Казахстана

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, бывший футболист «Барселоны» и московского ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним португальцем Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.
Также отмечается, что «Актобе» Томасом Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придётся играть на полях с искусственным газоном.