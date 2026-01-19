Пермяк заставил власти через суд продать ему землю, на которой построил дом

«Мужчина заключил договор аренды с властями на 50 соток в Пермском районе. Там он построил дом и обратился в комитет имущественных отношений, чтобы выкупить эту землю без торгов. Там ему отказали, сообщив, что он может выкупить только 20 соток. Тогда пермяк обратился в суд с требованием разрешить ему выкупить землю», — говорится в решении суда.