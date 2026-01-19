В поселке Молодежный и некоторых СНТ Иркутского района отключат свет 19 января

В поселке Молодежный и некоторых СНТ вблизи Байкальского тракта отключат свет 19 января. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», с 11:00 до 13:00 специалисты проведут неотложные работы после восстановления кабельной линии.
— Для этого необходимо ограничить электроснабжение части потребителей, — уточняется в уведомлении.
На некоторое время свет пропадет в домах на улицах 1-й Северный, 1-й Южный, 2-я Подснежная, Грибная, Дачная, Зеленая, Круговая, Подгорная, Прифермская, Сказочная, Снежный, Спецстроевская. Также без электроэнергии останутся ДНТ Мечта, СНТ Ангарские зори, СНТ Берёзка-1, СНТ Берёзка-2, СНТ Родник, СНТ Фронтовик и СПК Байкальский.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что за сутки в Приангарье зафиксировали 31 пожар.