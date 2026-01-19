В Ростове-на-Дону коммунальные службы вывезли за ночь 1500 тонн снега

В Ростове-на-Дону коммунальные службы за ночь собрали и вывезли на спецплощадки 1500 тонн снега, сообщили в администрации города.
— В течение ночи было задействовано 156 единиц техники. Из них 26 машин привлечены дополнительно для ускорения темпов работ, — уточнили в ведомстве.
Параллельно коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами из-за ухудшения погоды. В администрации уточнили, что вывоз снега продолжается.
Ранее, вечером 15 января, в донской столице увеличили количество коммунальных машин из-за усиления снегопада. По данным властей, в ту ночь работали 134 единицы техники, а штормовое предупреждение в регионе действует до 19 января.
