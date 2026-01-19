Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону коммунальные службы вывезли за ночь 1500 тонн снега

В Ростове за ночь вывезли 1500 тонн снега.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону коммунальные службы за ночь собрали и вывезли на спецплощадки 1500 тонн снега, сообщили в администрации города.

— В течение ночи было задействовано 156 единиц техники. Из них 26 машин привлечены дополнительно для ускорения темпов работ, — уточнили в ведомстве.

Параллельно коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами из-за ухудшения погоды. В администрации уточнили, что вывоз снега продолжается.

Ранее, вечером 15 января, в донской столице увеличили количество коммунальных машин из-за усиления снегопада. По данным властей, в ту ночь работали 134 единицы техники, а штормовое предупреждение в регионе действует до 19 января.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше