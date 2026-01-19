Шаабан — 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

Во-первых, желательно соблюдать уразу по понедельникам и четвергам, поскольку сам Пророк вне Рамадана постился именно в эти дни. Во-вторых, поститься желательно в 13, 14 и 15 день месяца Шаабан, которые в этом году выпадут на 1, 2 и 3 февраля.