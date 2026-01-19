Россиянам подсказали способ, как можно гарантированно накопить большую пенсию

Программа долгосрочных сбережений позволяет копить большую пенсию.
Россияне смогут накопить себе на пенсию, если будут пользоваться программой долгосрочных сбережений. Это закрепленный в федеральном законодательстве механизм добровольного формирования дополнительного пенсионного капитала через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, таким образом можно накопить миллион.
«Гражданин заключает договор долгосрочных сбережений, перечисляет взносы в любом удобном режиме, а фонд размещает эти средства в соответствии с установленными регулятором требованиями. Право на получение выплат возникает либо по достижении установленного возраста, либо по истечении минимального срока действия договора», — объяснил эксперт в беседе с «Лентой.ру». По его словам, схема позволяет гражданам формировать личные накопления на пенсию.
Таким образом, например, государство в течение 10 лет может добавлять к личным взносам участника до 36 тысяч рублей в год. Заключить договор с негосударственными фондами можно через электронное заявление.
Еще один вариант накопления денежных средств — банковские вклады. Однако, если клиент не забирает деньги после досрочного расторжения договора, то он может потерять значительную сумму. Финансисты советуют внимательно читать договоры при заключении. Тем временем власти РФ продолжают индексировать социальные выплаты.