Россиянам подсказали способ, как можно гарантированно накопить большую пенсию

«Гражданин заключает договор долгосрочных сбережений, перечисляет взносы в любом удобном режиме, а фонд размещает эти средства в соответствии с установленными регулятором требованиями. Право на получение выплат возникает либо по достижении установленного возраста, либо по истечении минимального срока действия договора», — объяснил эксперт в беседе с «Лентой.ру». По его словам, схема позволяет гражданам формировать личные накопления на пенсию.