«Антифрод» выходит на битву: банки, операторы и государство объединяются против мошенников

Государственная информационная система «Антифрод» (ГИС «Антифрод»), объединяющая банки, операторов связи и госорганы в единую инфраструктуру, заработает в 2026 году. Считается, что система совершит революцию в противостоянии с дропперами и мошенниками.
Так, осуществится привязка всех банковских счетов россиян к ИНН, расширятся меры внесудебной блокировки мошеннических сайтов и маркировки международных звонков. Основным оператором системы будет Минцифры России.
Кроме того, в стране ограничивается количество платежных карт. Не более двадцати банковских карт может иметь россиянин в разных банках. Массовое оформление карт будет исключено, также привязка к ИНН позволит исключить «мертвые души» владельцев карт.
Единая информационная система упростит взаимодействие структур. Банк получит автоматический сигнал «тревоги» в случае попадания подозрительного номера в базу данных. Кредитная организация будет вправе приостановить операции по карте на 24 часа.
Наконец, резонансным нововведением будет дополнительная защита аккаунтов граждан на «Госуслугах». Учетную запись можно будет восстановить через биометрию, мобильное приложение, сайт банка или сервис MAX.
Эксперты банковского сектора видят в новой системе переход к качественно иному принципу борьбы с мошенничеством. Об этом сообщают «Известия». Единая система позволит быстрее адаптироваться к новым видам мошенничества.